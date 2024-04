Morts de migrants dans la Manche: trois arrestations au Royaume-Uni

Ces hommes, deux Soudanais de 19 et 22 ans et un Sud-Soudanais de 22 ans, sont soupçonnés "d'avoir facilité l'immigration clandestine et d'être entrés illégalement au Royaume-Uni", a indiqué l'agence britannique de lutte contre la criminalité (National Crime Agency, NCA) dans un communiqué.

Ils ont été arrêtés "dans le cadre d'une enquête sur la traversée de la Manche par un bateau qui a entraîné la mort de plusieurs migrants, dont un enfant, au large des côtes françaises hier", a ajouté la NCA.