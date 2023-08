Nouveau report pour le lancement de la nouvelle fusée Ariane 6

Ariane 6 doit succéder à la fusée Ariane 5, en service depuis 1996 et dont le dernier vol a eu lieu le 6 juillet dernier depuis le Centre spatial guyanais de Kourou. Depuis lors, l'ESA ne dispose plus de ses propres moyens pour lancer des satellites dans l'espace.

En effet, la fusée Vega C, plus petite, n'est pas non plus en service à l'heure actuelle après l'échec de son premier vol commercial, en décembre 2022.