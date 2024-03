"Opération de solidarité" entre Lille et Rennes pour "optimiser" les dons de sperme

Partager:

Avec la multiplication des demandes de dons pour des procréations médicalement assistées (PMA) et la levée de l'anonymat des donneurs, une "opération de solidarité" s'organise entre banques de sperme, la première ayant lieu mercredi entre Rennes et Lille, pour "optimiser" les stocks. Au Cecos (Centre d'étude et de conservation des oeufs et du sperme hulmain) de Rennes, dans une annexe du CHU, la biologiste Ségolène Veau balaie du regard une salle où ronronnent une dizaine de grandes cuves en aluminium. "Il y a au moins un milliard de spermatozoïdes", s'exclame-t-elle.

Tous doivent être utilisés avant le 31 mars 2025, date à laquelle une loi permettant à toute personne conçue par don de gamète de connaître l'identité du donneur alors que l'anonymat était jusque-là la règle, signale-t-elle. Or, le Cecos de Rennes, "premier de France en terme de quantité de paillettes" --ces fins bâtonnets conservés dans l'azote et qui contiennent chacun entre 0,5 et 15 millions de spermatozoïdes-- est "excédentaire" en dons. Au-delà du 31 mars 2025, s'ils ne sont pas utilisés, le Cecos de Rennes devra les détruire car ils ne seront plus conformes à la loi, étant issus de donneurs anonymes.

Afin d'éviter ce "gâchis", le Cecos de Rennes, sous la supervision de l'Agence de la Biomédecine, va donc donner 1.100 paillettes au Cecos de Lille, qui est lui "déficitaire", explique le professeur Marc-Antoine Belaud-Rotureau, chef du service de cytogénétique au CHU de Rennes. Ce transfert, le premier en France, préfigure "une gestion nationale: les dons sont très précieux (...) on fait en sorte d'optimiser les dons afin de prendre en charge le plus de patients possible" dans le cadre de PMA, développe-t-il. Il s'agit d'"une opération de solidarité" au cours de laquelle le Cecos de Rennes enverra 8.000 paillettes vers d'autres centres déficitaires comme Brest, Nantes ou encore Nancy, fait valoir Véronique Anatole-Touzet, directrice du CHU de Rennes.