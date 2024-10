Nouvelle-Calédonie: la route de Saint-Louis à nouveau fermée, juste après sa réouverture

Cet axe avait été fermé par les forces de l'ordre début juillet en raison de 56 vols de voiture qui s'y étaient produits depuis juin et des 330 coups de feu essuyés par les gendarmes à cet endroit en quatre mois.

Samedi matin, les quelque 15.000 Calédoniens qui vivent au Mont-Dore et à Yaté, au sud et à l'est de Nouméa, avaient été à nouveau autorisés à emprunter la route qui traverse la tribu de Saint-Louis, entre 06H00 et 09H00 du matin et de 15H00 à 18H00.

Mais malgré le déploiement permanent de six blindés de type Centaure et de 150 gendarmes, ainsi qu'une surveillance de la route par drone, la première journée d'ouverture a été marquée par un vol de voiture avec violence, samedi à 17H30, a confirmé la gendarmerie.