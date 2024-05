Procès de Bastia-Poretta: trois accusés racontent leur vie et leurs pères

Au deuxième jour du procès de l'assassinat de deux membres du grand banditisme corse, en 2017 à l'aéroport de Bastia-Poretta, trois des principaux accusés ont retracé mardi à Aix-en-Provence, pour la première fois, leur vie et leurs pères assassinés, "piliers" de leur existence.

Le 5 décembre 2017, vers 11H20, Jean-Luc Codaccioni et Antoine Quilichini étaient les cibles de tirs sur le parking de l'aéroport de Bastia. Antoine Quilichini a été tué sur le coup et Jean-Luc Codaccioni, détenu de la prison de Borgo (Haute-Corse), de retour d'une permission à Paris, est décédé sept jours plus tard.