Procès de Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret: qui est Joanna Parrish, la victime anglaise du tueur en série?

Une fillette heureuse sur les photos de famille puis "un cauchemar dont on ne peut se réveiller": les proches de Joanna Parrish ont témoigné lundi à Nanterre, au cinquième jour du procès de Monique Olivier, ex-épouse de Michel Fourniret, jugée pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de la jeune Britannique en 1990.

Il montre les photos d'une "famille unie", sur lesquelles on la voit demoiselle d'honneur à un mariage à cinq ans, adolescente en uniforme scolaire, avec cette coupe de cheveux courte typique des années 80, puis étudiante en robe de soirée pour le bal de l'université.

Le président, Didier Safar, n'interrompt pas le père ému quand ce dernier décrit les photos d'un bonheur familial anéanti l'année de ses 20 ans.

"Sa vie a été interrompue par un psychopathe cruel et narcissique, et sa femme qui a été une participante active à tous ses crimes", conclut M. Parrish qui, parfois, prend un temps de réflexion avant de répondre et semble contenir son émotion quand elle devient trop forte.