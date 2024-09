Procès du Rassemblent National pour utilisation de fonds européens: Marine Le Pen assure "n'avoir violé aucune règle"

Son parti n'a "violé aucune règle" et elle "répondra à toutes les questions" du tribunal. Marine Le Pen a voulu afficher lundi sa "sérénité" à l'ouverture de son procès et celui de 24 autres personnes et du Rassemblement national, soupçonnés d'avoir détourné des fonds du Parlement européen pour payer des salariés du parti.