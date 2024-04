Procurations frauduleuses à Marseille: 6 personnes convoquées pour un plaider-coupable

Parmi les prévenus figurent des élus, un directeur d'Ehpad, des militants politiques et associatifs et un commandant de police. Chacun disposait avant la tenue du procès de la possibilité de solliciter une CRPC, qui est une sorte de plaider-coupable.

Figurent notamment parmi les prévenus l'ex-maire Les Républicains des 6e et 8e arrondissements (4e secteur), Yves Moraine, et l'ex-maire LR des 11e et 12e arrondissements (6e secteur) et ex-député Julien Ravier, déclaré inéligible pour un an par la justice administrative en 2022 dans ce dossier.

Tous deux contestent les faits, M. Moraine reconnaissant seulement une politique "agressive" de collecte des procurations.

La CRPC se déroule en deux phases, avec dans un premier temps une proposition de la peine par le procureur, que le prévenu peut accepter ou non. Si le prévenu accepte la peine, vient ensuite une phase d'homologation par un juge du siège.

En 2020, le Printemps marseillais, large alliance de gauche et des écologistes, avait gagné la mairie centrale de Marseille, après 25 ans de règne du LR Jean-Claude Gaudin.