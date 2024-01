Quatre personnes migrantes décèdent en traversant la Manche: "Une majeure partie des naufragés ont été récupérés par les forces de l'ordre"

"A ce stade, on déplore quatre migrants décédés et un migrant en urgence absolue transféré à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer", a indiqué la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) à l'AFP, confirmant une information de La Voix du Nord.

Les faits ont eu lieu vers 2H00 dans la nuit. "Les personnes se sont trouvées en difficulté à la mer pour rejoindre" une embarcation déjà à l'eau, a-t-elle expliqué.