"Si on en vient pas à ça, on n'obtient jamais rien": les agriculteurs amplifient leur mouvement de grogne en France

Depuis ce mercredi matin, des dizaines de tracteurs ont pris leurs quartiers sur l'autoroute A6, dans le nord de la France. Ce blocage total, c'est un ultime moyen pour les agriculteurs de se faire entendre. "Là, on gêne, on gêne des gens qui vont travailler, des routiers qui transportent... C'est sûr, on fait chier, mais si on en vient pas à ça, on n'obtient jamais rien", témoigne un agriculteur venu manifester.

Pour vivre de leur métier, ils doivent se battre au quotidien. Certains agriculteurs ont dû prendre un deuxième emploi en complément, histoire de joindre les bouts. "J'ai deux garçons, il n'y en a pas un des deux qui veut faire ce métier-là. On n'a pas de vacances, on gagne 1500 euros de salaire par mois, on criant fort", dit un autre agriculteur.