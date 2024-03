Signé Giltay: Emmanuel Macron esseulé en France après ses propos sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine

Le sondage publié par Le Figaro ce matin est sans appel. 77% des Français sont inquiets face à la guerre en Ukraine et 68% pensent qu'Emmanuel Macron a eu tort d'évoquer comme une option l'envoi de troupes au sol. Ce rejet se retrouve dans toutes les couches de la société française et dans tous les partis. Les plus opposés sont les fidèles du Rassemblement National de Marine Le Pen, 83%. Pour le reste, les chiffres s'établissent entre 59% pour les socialistes et 67% pour les insoumis, en passant par les 66% des Républicains. Seul "Renaissance", le parti du Président l'approuve à 69%. Bref, c'est au mieux une incompréhension, au pire un flop.

Les choses sont claires, personne ne veut aller mourir pour Kiev. On a vu ces derniers jours que la plupart des Européens y étaient eux aussi opposés, les Allemands en tête. Et même en Belgique, le Premier ministre a exclu l'envoi de soldats belges. En fait, il n'y a qu'un leader qui a pris Emmanuel Macron au sérieux, c'est Vladimir Poutine. Il a compris que les paroles de Macron ne devaient pas être prises au pied de la lettre. Mais que ça voulait dire, nous souhaitons la victoire de l'Ukraine et nous serons prêts à prendre tous les moyens possibles.