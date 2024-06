Trois adolescents présentés à un juge pour viol sur mineure et violences antisémites

Les trois suspects, des garçons âgés de 12 et 13 ans, ont été interpellés lundi, a précisé à l'AFP le parquet de Nanterre, confirmant une information du Parisien.

Trois adolescents ont été présentés mardi à un juge d'instruction, soupçonnés d'avoir violé et menacé de mort une jeune fille de 12 ans samedi dernier à Courbevoie (Hauts-de-Seine) selon le parquet, qui évoque un caractère antisémite pour une partie des faits.

Les infractions de "violences et injures", également citées dans l'information judiciaire, sont, elles, "aggravées par leur commission à raison de l'appartenance de la victime à une religion", a ajouté le ministère public, qui a requis le placement en détention provisoire des suspects.

Ils ont été présentés mardi après-midi à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour viol et agression sexuelle en réunion sur mineure de 15 ans, tentative d'extorsion, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace de mort, a-t-on indiqué de même source.

Selon une source policière, la mineure a expliqué avoir été abordée par trois adolescents et entraînée dans un hangar alors qu'elle se trouvait dans un parc proche de son domicile avec un ami.

Les suspects l'ont frappée et "lui ont imposé des pénétrations anales et vaginales, une fellation, tout en lui proférant des menaces de mort et des propos antisémites", a précisé cette même source.

Son ami est parvenu à identifier deux des agresseurs.