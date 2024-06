Le Rassemblement National recule dans les intentions de vote, le parti de Macron progresse: ce que révèle le dernier sondage

Elle place les candidats du Rassemblement national et des Républicains tendance Eric Ciotti à 34%. Une précédente étude du même institut, publiée lundi par LCI, donnait 33% au RN et 4% pour cette aile de LR favorable à l'alliance avec le parti de Jordan Bardella, alors mesurés séparément.

Le Nouveau Front populaire continue de progresser, et 89% de ses électeurs sont sûrs de leur choix, un taux comparable à celui du RN (88%) et plus élevé que celui du camp présidentiel (73%).

Un autre baromètre Toluna-Harris Interactive pour Challenges, M6 et RTL a présenté jeudi des chiffres assez proches, avec un RN et ses alliés à 35% d'intentions de vote, un Nouveau Front populaire à 26% et une majorité présidentielle créditée de 21%. Le sondage Ifop a été réalisé par internet du 18 au 20 juin sur un échantillon représentatif de 1.861 personnes inscrites sur les listes électorales. Les marges d'erreur sont comprises entre 1,1 et 2,5 points.

L'enquête Toluna-Harris Interactive a été réalisée via la même méthode, du 19 au 20 juin sur un échantillon représentatif de 2.004 personnes inscrites sur les listes électorales (marges d'erreur entre 1 et 2,3 points).