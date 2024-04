Un casting inattendu: Dieudonné et Francis Lalanne font liste commune pour les élections européennes

Celui qui a été condamné à 31 reprises, notamment pour injures raciales et incitation à la haine, a par ailleurs affirmé s'être "apaisé", prônant "le respect de chacun, de l'amour et le pardon", et voyant dans son "rôle" d'eurodéputé une manière de "démasquer les imposteurs". "Ils ont fait de moi un monstre, le monstre se présente face à eux", a-t-il résumé.

Parmi les autres personnalités annoncées sur la liste, Christian Cotten s'est présenté comme un "psychosociologue infréquentable et psychothérapeute fou". Cette figure anti-vaccins (comme Francis Lalanne) et de la sphère complotiste, a été mis en cause dans le passé pour sa proximité et sa défense de mouvements sectaires.

Il figurait déjà sur la liste pour les élections européennes menée en 2009 par Dieudonné (1,30% des suffrages recueillis), montée par le Parti antisioniste, dissout depuis.

L'humoriste s'était déjà présenté sur la liste EuroPalestine cinq ans plus tôt (1,83%).

Francis Lalanne avait pour sa part conduit la liste Alliance jaune, qui se voulait un prolongement politique du mouvement des gilets jaunes, lors des Européennes de 2019 (0,54%).