Un jeune homme de 18 ans interpellé à Disneyland Paris: il portait sur lui une arme factice

Un jeune homme de 18 ans a été interpellé et placé en garde à vue par des policiers français alors qu'il tentait de pénétrer dans le parc d'attraction "Disneyland Paris",ont rapporté nos confrères du site français 20minutes.fr.

Le jeune homme portait une arme factice et non automatique comme le site français l'assurait plus tôt dans la journée.