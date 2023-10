Un professeur tué lors de l'attaque au couteau dans un lycée en France: Macron salue l'attitude de l'enseignant

L'enseignant tué vendredi dans un collège-lycée d'Arras par un jeune homme fiché pour radicalisation "a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies", a salué Emmanuel Macron. "L'enseignant qui a été tué s'est interposé d'abord et a sans doute sauvé lui-même beaucoup de vies", a déclaré, depuis l'établissement où a eu lieu l'attaque, le président de la République. Il a tenu à "rendre hommage à tous nos enseignants" et "salué la réactivité de l'ensemble des services de sécurité intérieure".

Un homme d'une vingtaine d'années, fiché pour radicalisation (fiché S) et armé d'un couteau, a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes vendredi matin dans un collège-lycée à Arras (Pas-de-Calais). Voici ce que l'on sait de cette attaque pour laquelle le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent un jeune homme, pantalon noir, veste grise et capuche noire, se battre avec plusieurs adultes dans la cour de l'établissement.

Il s'en prend à l'un d'eux muni d'une chaise pour tenter de le repousser, avant de lui donner des coups de pied et de le frapper, visiblement arme à la main. Puis les images le montrent en train de se diriger vers la porte de l'établissement où élèves et personnel ont été confinés.

Dans la cour, la police a fait usage d'un taser pour le maîtriser avant de l'interpeller.

Les victimes

Un enseignant a été tué. Il s'agit d'un enseignant de français, selon une source proche.

Parmi les deux blessés figurent un agent du lycée en urgence absolue, après avoir été atteint de plusieurs coups de couteau, et un enseignant en urgence relative, a précisé une source policière. Selon une source proche du dossier, l'agent est "très gravement blessé, entre la vie et la mort".

L'assaillant

L'auteur de l'attaque est un jeune homme d'une vingtaine d'années, fiché pour radicalisation (fiché S), a indiqué à l'AFP une source policière. Plus de précisions sur l'individu dans notre article:

Le président sur les lieux

Emmanuel Macron est arrivé vendredi peu avant 15H00 au lycée Léon Gambetta d'Arras, où un enseignant a été tué et deux personnes gravement blessées dans une attaque au couteau, dans un contexte de crainte d'importation en France du conflit entre Israël et le Hamas, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Le président français est entré dans l'établissement, accompagné par les ministres de l'Intérieur Gérald Darmanin et de l'Education Gabriel Attal. Il devait y saluer les équipes enseignantes et les secours avant de faire une déclaration publique.

Ces faits en rappelent un autre

Ces faits ont lieu presque trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant de 47 ans décapité le 16 octobre 2020 près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), une dizaine de jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet lors de cours sur la liberté d'expression. L'assaillant de 18 ans, un réfugié russe d'origine tchétchène, avait été tué par la police.