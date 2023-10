La nièce d'Amanda reste muette après l'attaque de son lycée en France: "Une amie très proche a vu le terroriste enfoncer le couteau"

Un homme d'une vingtaine d'années, fiché pour radicalisation (fiché S) et armé d'un couteau, a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes vendredi matin dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais). Les faits se sont déroulés devant et dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta-Carnot, un établissement public du centre-ville qui compte environ 2.000 élèves, allant du collège au BTS.

Sur les lieux, notre équipe RTL info a recueilli le témoignage de la tante d'une élève. "C'est choquant parce qu'on ne s'y attend pas. Surtout pas à Arras, on se dit c'est un coin tranquille", confie Amanda. "J'appréhende la réaction de mes petits quand ils vont sortir de l’école, quand ils vont apprendre ça. Je pense qu'ils seront choqués".