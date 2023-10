Attaque au couteau dans un lycée à Arras: "J’ai vu les policiers courir partout avec leur arme à la main", décrit un élève

Un homme d'une vingtaine d'années, fiché pour radicalisation (fiché S) et armé d'un couteau, a tué un enseignant et blessé grièvement deux personnes vendredi matin dans un lycée à Arras (Pas-de-Calais). Les faits se sont déroulés devant et dans l'enceinte de la cité scolaire Gambetta-Carnot, un établissement public du centre-ville qui compte environ 2.000 élèves, allant du collège au BTS.

Sur les lieux, notre équipe RTL info a recueilli le témoignage de Bartholomé, un élève. "J'ai vu le prof qui s'est fait poignarder dans la cour tomber au sol. Je n'ai pas vu la personne qui l'a poignardé malheureusement", nous explique-t-il. "On est tout de suite parti dans le lycée, on est monté, monté. Il y avait plein, plein de gens. On est resté plus de deux heures et demie dans la même classe. C'était long, il n'y avait pas de place. Il ne fallait pas faire de bruit".