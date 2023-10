France: Macron annonce qu'un autre attentat a été déjoué, un homme connu pour "radicalisation" arrêté avec un couteau de cuisine près d'une école

Le parquet de Versailles a confirmé l'interpellation d'un homme dans cette ville et indiqué qu'"une garde à vue [était] en cours, gérée par le commissariat de Mantes-la-Jolie pour port d'arme de catégorie D" dans le cadre d'une enquête ouverte de ce chef.

Un homme de 24 ans connu pour "radicalisation" a été interpellé et placé en garde à vue pour port d'arme prohibé à Limay (Yvelines) vendredi après-midi à la sortie d'une mosquée, ont indiqué des sources policières et judiciaire à l'AFP, confirmant une information de BFMTV.

Le parquet de Versailles a cependant précisé à l'AFP qu'il n'y avait "pas de dessaisissement envisagé au profit du Parquet national antiterroriste (Pnat) à ce stade". "L'enquête se poursuit et la garde à vue se poursuit", a ajouté cette source.

Plus tôt dans la journée, un jeune Russe fiché pour radicalisation a tué au couteau un enseignant et blessé grièvement deux personnes dans un collège-lycée à Arras, dans le nord de la France.

L'arme détenue par l'homme interpellé est "a priori un couteau de cuisine", a ajouté le ministère public. Toujours selon cette source, il avait été précédemment condamné pour "conduite sous stupéfiants" et "port d'arme de catégorie D".

Selon des sources policières, l'interpellation a eu lieu à 15H00 à proximité du lycée Condorcet, alors que l'individu sortait d'une mosquée. Ces mêmes sources ont indiqué à l'AFP que l'individu était connu pour "radicalisation".

L'homme a été "contrôlé dans le cadre d'un contrôle d'identité", a précisé le ministère public. Il était "porteur d'un couteau avec une lame de neuf centimètres qu'il ne brandissait pas et n'exhibait pas", et "ne menaçait pas", a noté le parquet. "Il a déclaré être sans domicile fixe et toujours avoir [ce couteau] sur lui pour se défendre en cas d'agression", a encore indiqué le ministère public.