Un témoin, ancien maire de Plaine, raconte avoir croisé Lina sur la route vers la gare: "Je rumine"

Les enquêteurs analysent les témoignages reçus. Parmi ceux-ci, celui de Jean-Marc Chipon, l'ancien maire de Plaine, fait partie des deux témoins qui ont vu l'adolescente le jour de sa disparition quand elle était sur la route vers la gare. "Je me suis dit que c’était une gamine qui marche vite, je ne l’ai plus vue, si vous voulez par rapport à la marche d’un humain, je pense que logiquement j’aurais dû la recroiser une deuxième fois sur la route avant qu’elle n’atteigne la piste cyclable. Ce que je n’ai pas vu. Moi, il était vers 11h-11h15. Mais je rumine pour plusieurs raisons, parce que là c’est quand même une vie humaine, c’est une jeune fille qui en plus vit dans ma commune. Elle ne pouvait être que visible cette jeune fille, elle était habillée en blanc", a-t-il confié.

Une équipe de plongeurs de Strasbourg a sondé mercredi après-midi deux étangs, alors que la jeune fille n'a plus été vue depuis qu'elle s'est rendue samedi en fin de matinée vers la gare de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), empruntant à pied un itinéraire d'environ trois kilomètres depuis son domicile dans cette zone boisée et forestière au pied du massif des Vosges.

Plusieurs véhicules de la gendarmerie et des équipes spécialisées venues de Strasbourg sont arrivées sur les lieux peu après 14H00 mercredi. Une camionnette de la police allemande faisait également partie du convoi.