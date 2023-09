"Un gain d'argent considérable": Artiom a fait ses calculs, l'eau en carafe filtrante permet de réaliser de belles économies

Il y a quelque temps, il a réalisé des calculs afin de savoir s'il était plus intéressant d'acheter des packs de bouteilles d'eau ou bien une carafe et un filtre. Au bout du compte, il s'est rendu compte qu'il économisait beaucoup d'argent avec cette solution.

Beaucoup cherchent aujourd'hui des petites astuces pour épargner, c'est pour cette raison que nous avons récemment lancé RTL info Solutions . Artiom Rakevitch a trouvé une alternative à un produit que tout le monde a déjà acheté en grande surface et qui pourrait coûter moins cher. Au lieu d'acheter des bouteilles d'eau, Artiom achète des filtres et des carafes . "En effet, je remarque énormément de gens acheter des packs d'eau alors que l'eau du robinet est potable", explique Artiom.

Après avoir pris en compte, le prix de la carafe, le prix des filtres et le prix de l'eau de ville, Artiom en arrive à la conclusion que pour un litre d'eau, il débourse 0,0916 € grâce à cette méthode.

Dans ces calculs, Artiom a pris en compte une marque très connue de carafe et de filtre. "Une de ces carafes coûte en moyenne 25 à 30 euros. La durée de vie moyenne est de cinq ans. Un pack de six filtres coûte : 42,08 €."

Autrement dit, en usant d'un filtre et d'une carafe plutôt que d'acheter de l'eau en bouteille, Artiom paie moins de 10 centimes par litre d'eau potable.

"Des dizaines, voire des centaines de bouteilles en plastique en moins"

Pour lui, c'est une différence majeure, car il explique ne pas avoir trouvé un prix plus bas que "0,20 euro/litre pour de l'eau en bouteille, mais en moyenne, c'est 0,70 € le litre". Selon lui, avec ce calcul, il gagne en moyenne plus de 35 € par mois. "Un adulte peut boire jusqu'à 2 litres d'eau par jour, ça fait 60 litres par mois et 70 cents multiplié par 60 litres, ça fait 42 euros par mois".