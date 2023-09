Plongée au coeur de "l'école des sans école's": Lucia est "triste" de voir ses copains y aller sans elle

Des parents nous ont contactés pour pointer du doigt le décret inscription. Un nouveau coefficient a fait son apparition cette année pour évaluer le niveau socio-économique de l'école fréquentée par un enfant en primaire. Si cela avait pour but de favoriser "la mixité sociale" pour le collectif de parents "Enfants non admis", c'est en réalité tout le contraire. On vous explique pourquoi.

À Bruxelles, des parents, des grands-parents, et même des enseignants à la retraite s’organisent pour mettre sur pied une école temporaire. Nous sommes allés les rencontrer. Sur place, 4 élèves de première secondaire sont toujours en liste d’attente pour intégrer l’une des écoles de leurs choix. En attendant, ils sont inscrits à l’école à domicile… Mais suivent les cours depuis cette école temporaire. "C'est vrai que je suis très triste, car tous les matins, je vois mes copains aller dans l'école de mon choix... et moi non. Mais sinon, c'est génial ici, on s'entend tous bien. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile des fois", confie Lucia, élève en première secondaire.

Plusieurs parents nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous à propos du décret inscription en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Après maintenant deux semaines de rentrée pour l’enseignement francophone, encore de nombreux enfants restent sans école pour leur rentrée en première secondaire. En cause : l’application de nouveau calcul d’indice socio-économique. Des parents, dont nous faisons partie, ont dû prendre les devants et créer une classe pour ces enfants oubliés : L’école des sans école's. Aucune action du gouvernement n’a encore été prise pour résoudre cette situation", écrit-on à notre rédaction.

Il évalue le niveau socio-économique de l’école fréquentée par l’enfant en primaire. "La fréquentation de l’école primaire est devenue l’élément déterminant pour classer les élèves en liste d’attente. Les écoles primaires qui ont les indices socio-économiques les plus élevés sont classées systématiquement à l’arrière des files d’attente. Plus les élèves ont un indice socio-économique élevé, plus ils vont être défavorisés dans le classement des écoles. Donc les enfants sont pénalisés pour avoir fréquenté une école primaire particulière", dénonce Sandra Michiels, membre du collectif "Enfants non admis".

Ce fameux décret, qui organise l’attribution des places en première secondaire, a été modifié pour cette rentrée académique. Le collectif de parents "Enfants non admis" reproche ainsi l’ajout d’un critère supplémentaire – le coefficient 8 – dont le but est d’apporter "une meilleure mixité dans les écoles", selon le cabinet de la Ministre de l’Enseignement Caroline Désir.

L’argument de la mixité sociale est bon, mais il est tout à fait inapproprié dans la situation

Si dans certaines régions, le nouveau coefficient ne pose pas souci, ailleurs, il semble créer des "aberrations" et ne "renforce en rien" la mixité sociale. "Je pense que l’argument de la mixité sociale est bon, mais il est tout à fait inapproprié dans la situation. Aujourd’hui, on n’influence aucunement la mixité, c’est-à-dire qu’on donne priorité en bloc aux élèves issus des écoles aux indices socio-économiques les plus faibles et on ne fait que déplacer en bloc des enfants. Donc les enfants qui ont fréquenté des écoles avec un indice socio-économique plus élevé ne peuvent plus entrer dans les écoles des quartiers et sont donc envoyés ailleurs", poursuit Sandra Michiels.

Pour les parents du collectif, comme pour certains directeurs d’école, ce nouveau critère impacte fortement l’attribution des places, particulièrement dans certains quartiers du nord-ouest de Bruxelles. "Moi, je constate que j’ai à peu près 10 à 15% d’élèves en moins qui viennent de notre centre scolaire primaire. Nous faisons partie d’un centre avec enseignement maternelle, primaire et secondaire et l’enseignement primaire est à peu près à 50 mètres de chez nous. Et les seuls enfants qui ont pu avoir accès à la première commune, ce sont les élèves qui avaient déjà un frère ou une sœur inscrit chez nous. Cela n’était jamais arrivé avant…", déplore Marie-Louise Vanesse, Directrice du lycée Maria Assumpta section secondaire.