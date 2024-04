Une attaque au couteau à Bordeaux fait un mort et un blessé: l'assaillant a été tué par la police

Des passants se sont pressés autour du lieu de l'attaque mais le périmètre a été rapidement bouclé. Des voitures de police et des camions de pompiers étaient toujours sur place vers 21H00, tandis que non loin de là des personnes regardaient dans les bars le match de Ligue des Champions Paris SG-Barcelone, a constaté un photographe de l'AFP. Selon une source policière, il n'y a "aucune connotation terroriste pour le moment" et "l'hypothèse d'une rixe pour un motif ignoré semble à privilégier avec toute la prudence nécessaire".

"Il n'y a pas eu a priori de propos islamistes tenus par l'auteur", a indiqué à l'AFP une source proche de l'enquête sans être en mesure d'apporter plus de détails.