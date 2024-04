Une conférence de la gauche radicale sur la Palestine interdite en France

Mais selon la préfecture du Nord, "des appels à la mobilisation lancés par plusieurs organisations" pourraient entraîner "des rassemblements, des attroupements et des heurts sur la voie publique, dans un climat de tensions géopolitiques accrues". Or, souligne-t-elle, les forces de sécurité sont déjà fortement mobilisées jeudi par le match de coupe d'Europe Lille-Aston Villa et une commémoration du soulèvement du ghetto de Varsovie à la synagogue de Lille, alors que le dispositif français de lutte contre le terrorisme, le plan Vigipirate, a été relevé à son niveau maximal fin mars.

"En pleine campagne électorale, la décision d'annuler un événement public auquel doivent participer des membres de l'opposition politique est un précédent extrêmement grave pour notre démocratie", a réagi LFI.

"Nous interdire de réunion au prétexte de notre sujet est un abus de pouvoir de république bananière", a déploré Jean-Luc Mélenchon.