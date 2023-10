Une invasion de punaise de lit crée la psychose en France

Dans les cinémas, les métros ou encore les couettes, les punaises de lit s'invitent chez les Français. Elles semblent être partout. Sur les réseaux sociaux, les images affluent et créent une véritable psychose.

"On psychote beaucoup sur cela" explique une jeune Française. Une vidéo postée sur les réseaux montre une punaise sur un siège dans les transports. Elle aurait été filmée en septembre dans un TGV reliant Paris à Lille.

Selon l’Agence nationale pour la Sécurité sanitaire, ces 5 dernières années, 11 % des ménages français ont été confrontés à une invasion de ces parasites pas plus grands qu’un pépin de pomme.

Devant la gare, certains passants sont nerveux à l'idée de prendre le train. "Cela m'a stressé. Je devais prendre le train ce matin et je me suis demandée si j'allais en trouver. Cela m'a un peu refroidi, mais je sais qu'on en trouve aussi dans les cinémas et un peu partout" raconte une jeune femme.

Une autre femme affirme avoir été piquée dans une salle de cinéma, l’UGC Bercy à Paris au mois d’août. Sur ses photos, elle montre d'impressionnantes piqûres, une peau rouge, mais surtout très gonflée.

Face à cette invasion, les Français s'inquiètent. "Si on les voit, c'est qu'il y en a beaucoup. En plus de cela, elles sortent de jour alors que normalement, elles sortent la nuit, c'est qu'il y a un gros souci quelque part".