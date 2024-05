Une manifestation anti-JO en marge de l'arrivée de la flamme à Marseille: "C'est une opération purement commerciale "

A Marseille, un millier de personnes manifestent contre les Jeux olympiques alors que la flamme arrive dans la cité phocéenne au même moment. Plusieurs manifestants pro-palestiniens dénoncent également la participation d'athlètes israéliens aux compétitions. "C'est pour souligner que là on est quand même sur un emballement national où on explique à tout le monde que c'est très positif et qu'il faut être fier", indique Simon, étudiant. "Et effectivement, je pense que c'est important de manifester le fait qu'il y a des gens pour qui ce n'est pas le cas et qui voient bien que ce qu'il se passe n'est pas normal."



Adam, lui, est serveur, et évoque les nombreuses causes qui le poussent à défiler dans la cité phocéenne. "La manière dont sont faits ces JO n'est respectueuse ni de l'environnement, ni des Français, ni de la culture française, ni de quoi que ce soit, pour être honnête...", lâche-t-il. "On trouve que c'est purement une opération commerciale et on est contre ça."