Xavier Niel se renforce dans Le Monde en rachètant les parts du Tchèque Kretinsky

Le milliardaire Xavier Niel renforce sa position au capital du groupe Le Monde en rachetant, avec l'assentiment des salariés, la part détenue par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, qui va se concentrer sur d'autres médias.

Au terme de cette opération, de près de 50 millions d'euros, selon le Financial Times, le groupe Le Monde (le journal Le Monde, Télérama, Courrier International...) sera pour l'essentiel détenu par le milliardaire des télécoms, via le Fonds pour l'indépendance de la presse qu'il a créé en 2021 et qui rend statutairement incessible son capital, et par le "pôle d'indépendance", qui regroupe notamment la société des rédacteurs et la société des lecteurs du Monde.