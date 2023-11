11 otages libérés par le Hamas en échange de 33 prisonniers palestiniens: la trêve prolongée

Onze otages israéliens retenus dans la bande de Gaza et 33 prisonniers palestiniens ont été libérés au cours de la nuit de lundi à mardi dans le cadre d'une trêve dans les combats entre Israël et le Hamas, qui doit être prolongée.

Ces libérations d'otages, annoncées par l'armée israélienne après l'annonce par le mouvement islamiste palestinien et le Qatar d'une extension de 48 heures de la trêve, portent à 69 le nombre d'otages relâchés depuis vendredi, dont 50 Israéliens dans le cadre d'un accord entre Israël et le Hamas.

Les onze otages arrivés en Israël lundi soir sont tous binationaux, dont trois de France - Erez et Sahar Kalderon, 12 et 16 ans, et Eitan Yahalomi, 12 ans - et deux d'Allemagne, a indiqué le Qatar, médiateur dans le conflit. Le président français Emmanuel Macron s'est dit "extrêmement heureux" de ces libérations. "Immense joie" mais "incomplète" car le père d'Erez et Sahar reste aux mains du Hamas et parce qu'il reste encore des otages, ont commenté à l'AFP les avocats de la famille Kalderon.

"Après 52 jours de souffrance et de désespoir, leur mère peut les prendre à nouveau dans les bras", a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, à propos des deux adolescents allemands libérés.

Peu après, Israël a annoncé la libération de 33 Palestiniens pour porter à 150 le nombre des détenus libérés dans le cadre de cet accord de trêve qui doit normalement être reconduit.