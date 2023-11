7 membres de la famille de Gilad sont retenus en otage par le Hamas, il se confie après l'annonce de la libération: "Je suis heureux et inquiet"

Le gouvernement israélien a donné son feu vert à un accord visant à obtenir la libération de 50 otages aux mains du Hamas en échange de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Une information qui a donné de l'espoir à Gilad Korngold dont sept membres de la famille sont retenus captifs.

Le fils de Gilad Korngold est retenu en otage par le Hamas. Avec lui, sa belle-fille, leurs deux enfants de 3 et 8 ans, la mère de sa belle-fille, une tante et une nièce de 12 ans. L'homme de 68 ans se confie après l'annonce de la libération de 50 femmes et enfants d'ici quatre jours: "D'un côté, je suis heureux, mais d'un autre, je suis inquiet parce que personne ne m'a dit que ma famille ferait partie de cet accord."

Il continue: "Il y avait 40 enfants à Gaza et ils n'en libéreraient que 30. Où sont les autres? Je ne sais pas, et j'espère que tout le monde sera libéré. Jusqu'à ce que tous les otages soient libérés, nous ne nous arrêterons pas. Nous continuons jour après jour à protéger les droits des otages."