Aman, victime collatérale de rivalités interquartiers: quatre hommes aux assises

Le 6 juin 2020, sa mère l'avait autorisé à passer la nuit chez son cousin, qui vit dans le quartier d'Orgemont. Après avoir dîné au restaurant, Aman, son cousin et sa bande de copains se sont installés près du city stade du quartier. Ils discutent, écoutent de la musique, un autre groupe fume la chicha.

L'ambiance est détendue si bien que personne ne prête attention à cette Renault Clio blanche qui passe devant eux une première fois. Le véhicule réapparait et son passager, le visage dissimulé par une capuche et un cache-nez sort de l'habitacle. Il fait feu en direction de l'assemblée qui pense d'abord à une détonation de mortier d'artifice. Le tireur va s'avancer et armer un second coup puis s'engouffrer dans la voiture pour regagner la cité voisine, à Argenteuil.

Tous ont pris la fuite au premier tir sauf un : Aman gît sur le sol, inanimé, mais il respire encore. L'adolescent a été touché par trois impacts de balles, deux aux épaules et une sur le front.