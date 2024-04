Annulation de la conférence de Mélenchon sur la Palestine à l'université de Lille

La conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan sur la Palestine prévue jeudi n'aura finalement pas lieu à l'université de Lille: comme le demandaient plusieurs responsables de droite, l'établissement a annoncé mercredi qu'il interdisait l'évènement, qui se tiendra quand même mais "dans un nouveau lieu", prévient LFI.

"Les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats" en raison de la montée "préoccupante" des tensions internationales après "l'escalade militaire intervenue les 13 et 14 avril au Moyen-Orient", a indiqué l'université dans un communiqué, en référence à l'attaque de drones et de missiles lancée par l'Iran contre Israël.