Après une pause et deux meetings, Donald Trump revient devant le tribunal

La pause hebdomadaire des audiences, ce mercredi, a offert une bouffée de campagne au candidat des républicains à la présidentielle de 2024, qui a pu accabler son rival Joe Biden durant deux meetings dans les Etats clés du Wisconsin et du Michigan.

Tribunal, meetings, tribunal: Donald Trump revient jeudi s'asseoir dans un prétoire à New York, où l'attend pour encore plusieurs semaines son procès aux enjeux hors normes pour paiements dissimulés à une ancienne actrice de films X.

Surtout, le magistrat a menacé l'ancien président des Etats-Unis de l'incarcérer purement et simplement en cas de récidive, la loi prévoyant jusqu'à 30 jours de prison. Les invectives examinées jeudi ont été pointées par les procureurs avant cette menace. Parmi elles, une interview où Donald Trump qualifie les jurés de "démocrates à 95%". Le juge n'est pas obligé de statuer dans l'immédiat.

Si Donald Trump, 77 ans, se tient silencieux des heures durant pendant les audiences, la question de ses interventions en dehors du tribunal ou sur les réseaux sociaux est devenue de plus en plus brûlante. Mardi, le juge l'a condamné pour outrage à l'amende maximale, soit 9.000 dollars pour neuf publications où il s'en prenait au témoin clé de l'accusation, son ancien avocat devenu ennemi juré Michael Cohen, ou aux jurés, dont il sous-entend qu'ils manqueraient d'impartialité à son égard.

Coulisses de la campagne

Trois ans après avoir quitté la Maison Blanche dans le chaos, et s'être relevé de deux procédures de destitution, Donald Trump aborde la campagne en étant inculpé dans quatre affaires différentes, dont celle devant la justice fédérale à Washington pour ses tentatives présumées illégales de renverser les résultats de la présidentielle remportée par Joe Biden en 2020.

Mais à force de recours et de questions procédurales, le procès en cours à New York, d'une ampleur moindre, pourrait être le seul jugé avant l'élection du 5 novembre.

Donald Trump y risque néanmoins la première condamnation au pénal d'un ancien président américain et en théorie une peine de prison, un scenario qui ferait basculer la campagne dans l'inconnu.