Avec le lancement de Gemini, Google espère prendre la tête de la course à l'IA

Google va commencer mercredi à déployer Gemini, son nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) censé lui permettre de mieux rivaliser avec OpenAI (le créateur de ChatGPT) et Microsoft, des applications pour le grand public aux capacités informatiques pour les entreprises.

"C'est notre modèle d'IA le plus conséquent, le plus doué et aussi le plus général", a assuré Eli Collins, un vice-président de Google DeepMind, le laboratoire de recherche en IA du groupe californien, lors d'une présentation à la presse.