Blinken à Séoul pour évoquer le rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou

Le chef de la diplomatie américaine est arrivé mercredi soir en provenance du Japon, où il a assisté à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7, et après une tournée marathon au Moyen-Orient. C'est sa première visite en Corée du Sud depuis l'arrivée au pouvoir du président Yoon Suk Yeol en mai 2022.

M. Blinken rencontrera M. Yoon, le conseiller à la sécurité nationale Cho Tae-yong et son homologue sud-coréen Park Jin. Selon des responsables américains, la coopération militaire accrue entre Moscou et Pyongyang, et ce qu'elle implique pour la sécurité dans la région, devrait figurer en tête de l'ordre du jour.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a effectué en septembre un voyage en Extrême-Orient russe, où il a rencontré le président Vladimir Poutine. Cette rencontre a été suivie de plusieurs livraisons d'armement, selon Séoul, qui estime que la Corée du Nord a fourni un million d'obus à la Russie pour sa guerre en Ukraine, en échange de savoir-faire en matière de technologies spatiales.

Moscou a jugé ces affirmations "sans preuves".