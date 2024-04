Cent jours de Gabriel Attal: l'envers de Matignon

L'étoile de Gabriel Attal pâlit légèrement au seuil des 100 premiers jours à Matignon, mais le Premier ministre entend continuer d'opposer son volontarisme au malaise social qui grandit et à la censure qui menace à l'Assemblée nationale, sur fond de dérapage budgétaire et de campagne européenne mal engagée.

Un peu plus de trois mois après son arrivée rue de Varenne, le plus jeune Premier ministre de la Ve République -il a fêté ses 35 ans le 16 mars- n'est "pas surpris par la difficulté de la fonction". Fonction, explique-t-il mercredi, "la plus intéressante, au moment le plus difficile".