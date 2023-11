Clés pour comprendre: qu'est-ce que le Hamas?

Avec l'aide de Michel Liégeois, professeur à l'UCLouvain, nous répondons à des questions très concrètes, essentielles pour comprendre l'actuelle recrudescence du conflit entre Israël et la bande de Gaza. Autant de clés pour essayer de mieux cerner une situation très complexe, ayant déjà des décennies d'histoire.

La question du jour est très simple: qu'est-ce que le Hamas ? Tout d'abord, un peu de contexte. Depuis le partage de la Palestine le 29 novembre 1947, divisant le territoire en deux États indépendants, l'un arabe et l'autre juif, avec Jérusalem placée sous l'administration des Nations unies, les guerres se sont succédé, réduisant leur territoire et augmentant le nombre de réfugiés palestiniens. En 1948, David Ben Gourion a déclaré l'établissement d'un état juif à Eretz-Israël, ce qui a entraîné un conflit insoluble avec les Palestiniens qui possédaient alors 94% des terres et constituaient une importante partie de la population. En effet, seulement 40% des terres leur étaient accordées dans ce plan de partage. Sur ce constat ont débuté les conflits, terreau de l'émergence du Hamas.

"Le Hamas (acronyme arabe de Mouvement de résistance islamique) est un mouvement politico-militaire palestinien implanté principalement dans la bande Gaza. Il est issu du mouvement religieux des Frères musulmans. Il dit avoir pour inspiration le Coran et son projet politique est l'instauration par la lutte armée d'un Etat islamique sur l'ensemble de la Palestine ce qui entraîne nécessairement la destruction de l'Etat d'Israël", nous résume Michel Liégeois, professeur à l'UCLouvain.