Clés pour comprendre: qui dirige la bande de Gaza ?

Le 14 mai 1948, la création d'Israël a été proclamée dans l'ancienne Palestine mandataire, qui était sous l'autorité du Royaume-Uni. L'ONU avait prévu de diviser le territoire en trois zones, une juive, une arabe et une neutre, incluant Jérusalem. Cependant, les pays voisins n'ont pas accepté ce partage et sont entrés en guerre contre le nouvel État d'Israël. Le conflit s'est terminé en mars 1949 par la victoire d'Israël. À cette époque, le dirigeant d'Israël, David Ben Gourion, a renoncé à attaquer la bande de territoire où les troupes égyptiennes s'étaient retranchées, ce qui est devenu la bande de Gaza . 200.000 Palestiniens se sont réfugiés à l'époque à Gaza.

Abbas, reconnu par la communauté internationale, s'est réfugié en Cisjordanie. Aujourd'hui, en Palestine, la partition politique et géographique est divisée entre la bande de Gaza gouvernée par le Hamas et la Cisjordanie contrôlée par l'Autorité palestinienne liée au Fatah, un parti politique de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP)

Une gouvernance mixte

Cependant, les Palestiniens ne sont pas en mesure d'exercer une gouvernance effective sur tout le territoire en question. Selon les Accords intérimaires d'Oslo entre Israël et l'OLP, la gouvernance est partagée entre l'Autorité palestinienne (AP) et Israël. L'AP exerce un certain degré de contrôle uniquement dans les zones A et B de la Cisjordanie, tandis qu'Israël est responsable de la zone C. Selon l'ambassade d'Israël en Belgique, "plus de 40% de la population de l'Etat palestinien ne vit pas sous le contrôle de l'AP".