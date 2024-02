Colombie: l'ONU dénonce une hausse du nombre de massacres

Les massacres, à savoir les meurtres de trois personnes ou plus lors d'une même attaque, ont augmenté en 2023 en Colombie, où les groupes armés et leurs "stratégies violentes" continuent de s'étendre, note un rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme publié mercredi.

Le pays a enregistré l'année dernière 98 massacres, soit une hausse de 6,5% par rapport à 2022. Ces massacres ont fait 320 victimes, dont 32 enfants et 18 membres de groupes ethniques, selon l'ONU.

"Il est préoccupant de constater que (...) l'expansion territoriale et les stratégies violentes de contrôle social et territorial des groupes armés non étatiques et des organisations criminelles se poursuivent", a déclaré Juliette De Rivero, représentante des Nations unies en Colombie.