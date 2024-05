Des turbulences font encore des dégâts: 12 personnes blessées dans un avion de Qatar Airways

"Six passagers et six membres d'équipage (12 au total) ont signalé avoir été blessés dans des turbulences alors que l'avion survolait la Turquie", a indiqué l'aéroport de Dublin sur X (anciennement Twitter), sans préciser la gravité des blessures.

L'avion de Qatar Airways "a atterri en toute sécurité comme prévu à l'aéroport de Dublin peu avant 13H00 (12H00 GMT) ce dimanche", a ajouté l'aéroport.

Des services d'urgence, notamment la police de l'aéroport et les services d'incendie et de secours, ont été mobilisés.