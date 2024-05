Conflit israélo-palestinien: Hadja Lahbib et des représentants de pays arabes et européens discutent à Bruxelles de la solution à deux États

Le Premier ministre de l'autorité palestinienne Mohammad Mustafa, le ministre des Affaires étrangères de la Norvège Espen Barth Eide, ainsi que d'autres représentants de pays arabes, européens et de l'UE se sont rassemblés dimanche soir à Bruxelles pour discuter des moyens d'unir leurs forces afin d'avancer vers une solution à deux États pour le conflit israélo-palestinien, a indiqué dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

"Notre objectif est clair, c'est la solution à deux États avec des Israéliens et des Palestiniens vivant côte à côte en sécurité et en paix. Parce que la solution des deux États est le seul moyen de garantir la paix entre Palestiniens et Israéliens, d'empêcher l'escalade du conflit et d'instaurer la stabilité et la coexistence entre les peuples de la région", a déclaré la ministre Lahbib.