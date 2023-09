Complications, inflammation et insuffisance rénale: le décès de ce mannequin argentin met en lumière les dérives de la chirurgie esthétique

Une autre personnalité TV, l'ex-danseur Mariano Caprarola, est décédée en août à 49 ans après une grave insuffisance rénale suivie d'une crise cardiaque. Lui aussi avait été opéré des fesses par Lotocki qu'il accusa "de lui avoir injecté la mort". Un polymère, le méthacrylate, a été mis en cause dans le décès des deux anciennes stars du petit écran. Bien qu'autorisé en chirurgie plastique, le produit, au prix élevé, n'est recommandé qu'en quantités minimes et pour des usages bien précis (prothèse dentaire, osseuse). Il n'est aujourd'hui plus commercialisé en Argentine.

La pandémie de coronavirus et les réseaux sociaux ont en outre "changé la donne", souligne l'expert. "Beaucoup de gens ont vécu confinés, connectés, se regardant beaucoup plus dans le miroir qu'auparavant", explique-t-il. "Et les réseaux sociaux, les téléphones incorporant la technologie de filtres qui peuvent 'changer' un visage sans opérer, ont généré un fort désir de ressembler à ces images", estime-t-il.

Maximiliano Gil Miranda, chirurgien établi depuis 22 ans, raconte à l'AFP être "fréquemment" confronté à des patients lui montrant une photo et voulant ressembler "à ça". Et devoir expliquer patiemment "que 'ça' n'existe pas, que cette image 'parfaite' a été retouchée". Ou devoir assurer à des patientes mécontentes après une opération du nez réussie, que tout est parfait, mais que l'effet "grand angle" d'un selfie déforme par rapport à une photo normale. "Ça devient difficile à gérer...", dit-il.

Le spécialiste souligne que les prix ont par ailleurs baissé, rendant la chirurgie esthétique "accessible" à "diverses strates sociales", ajoute-t-il. De leurs côtés, les médecins "mal payés" se retrouvent de plus en plus "tentés de se former à cette pratique", plus lucrative. Car des techniques perfectionnées, des produits plus accessibles ont eu aussi pour corollaire "l'intrusion de non-professionnels, qui peuvent avoir juste suivi une formation", estime pour l'AFP Carolina Mariluis, une "radiologue esthétique". Sa spécialité détecte et évalue d'éventuelles complications de chirurgies esthétiques antérieures. "Mon agenda ne désemplit plus, signe qu'avec ces cas médiatisés, les gens sont en train de se réveiller, et solliciter une échographie pour savoir quel produit ils ont réellement sous la peau".