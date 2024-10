Conflit au Proche-Orient: 55 Belges ont pu rentrer au pays, voici ce qui est prévu pour les ressortissants toujours au Liban

Une cinquantaine de ressortissants seraient concernés par le deuxième vol prévu samedi. Quelque 1.800 Belges se trouvent actuellement au Liban. "Actuellement, environ 200 d'entre eux ont indiqué qu'ils souhaitaient quitter le Liban dans un laps de temps plus ou moins rapide", a poursuivi la ministre.

"Il n'y a donc pas de demande massive de quitter le pays et nous restons toujours dans la phase 1 de notre plan. En fonction de la demande, nous mobiliserons d'autres moyens pour faire revenir rapidement nos compatriotes en Belgique. (...) Nous restons en contact avec les Belges sur place, qui ont des difficultés à partir, mais qui veulent quitter le pays, et nous les accompagnerons jusqu'à leur retour", a-t-elle enfin assuré.

"J'ai très peur"

Nathalie Leclaire, l'une des Belges rapatriées vendredi, est heureuse du voyage organisé jusqu'en Belgique. "Je suis cependant très fatiguée sur le plan émotionnel", a-t-elle déclaré. La ressortissante belge vit dans un village près de Beyrouth, qui a été la cible de bombardements israéliens ces derniers jours. "Je suis très inquiète. Nous ne savons pas ce qui nous attend. (...) J'ai très peur pour ma famille et mes amis au Liban". Selon Nathalie Leclaire, le monde devrait s'intéresser davantage au conflit au Moyen-Orient et à la situation au Liban. "Personne ne fait rien et ne dit rien sur ce qui se passe là-bas. Nous avons l'impression d'être laissés à l'abandon".