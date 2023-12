Conflit entre Israël et le Hamas: la guerre "durera plus que quelques mois", prévient le ministre de la Défense israélien

La guerre à Gaza "durera plus que quelques mois", a prévenu à Tel-Aviv jeudi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, au cours d'une visite en Israël du conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

"Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. Cela prendra du temps - plus que quelques mois - mais nous vaincrons et nous détruirons" le Hamas, a-t-il déclaré.