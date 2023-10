Conflit israélo-palestinien: le Hamas appelle à un cessez-le-feu, Israël préparerait une opération terrestre

Chantal Monet, notre journaliste spécialisée dans les questions internationales, est venue analyser l'évolution de la situation en Palestine et en Israël sur le plateau du RTL info 13H.

Et pour mieux comprendre ce qu'il se passe, des éléments de contexte sont importants à connaître. Depuis lundi, Israël exerce un blocus total autour de la Bande de Gaza, empêchant tout approvisionnement de la région. La seule centrale électrique de Gaza sera à court de carburant d'ici 24 heures et les hôpitaux vers lesquels affluent les blessés seront bientôt à court de médicaments. Depuis des décennies, la population vit dans des conditions difficiles. La moitié de la population est au chômage et une grande partie de la population dépend de l'aide humanitaire, dont la principale source est l'Union européenne avec 1.2 milliard d'euros entre 2021 et 2024. L'UE avait d'ailleurs déclaré vouloir suspendre cette aide, mais préfère aujourd'hui la revoir.