Conflit israélo-palestinien: les Israéliens promettent de "prendre en compte" les inquiétudes américaines sur Rafah

Les responsables israéliens ont échangé avec leurs homologues américains à distance lundi et ont "accepté de prendre en compte" les préoccupations américaines au sujet de l'offensive prévue par Israël sur Rafah, dans le sud de Gaza, a fait savoir la Maison Blanche.

"La partie israélienne a donné son accord pour prendre en compte ces inquiétudes et tenir de prochaines discussions entre experts", a ajouté la Maison Blanche.

Israël était représenté par le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzahi Hanegbi, selon la Maison Blanche.

Côté américain, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, et Antony Blinken, son chef de la diplomatie, ont participé à la réunion.

Le but de la réunion était de "comprendre quels sont leurs plans pour tout type d'opération à Rafah, de comprendre comment ils vont se déplacer ou mener des opérations avec une population très dense, plus d'un million de personnes", avait déclaré plus tôt à la presse une porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.

Les Etats-Unis, principal soutien militaire d'Israël, s'opposent à toute offensive terrestre de grande ampleur à Rafah.