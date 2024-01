Des bébés jetés du 15e étage: un Chinois et sa compagne exécutés

Un père et sa nouvelle compagne, qui avaient organisé le meurtre des deux enfants en bas âge de l'homme en les défenestrant volontairement du 15e étage, ont été exécutés mercredi en Chine, a annoncé un tribunal.

Le père, Zhang Bo, avait expliqué avoir tué son fils de 1 an et sa fille de 2 ans, issus d'une première union, pour faire plaisir à sa nouvelle compagne, Ye Chengchen, et pouvoir ainsi l'épouser.

La famille de cette dernière n'acceptait pas qu'elle se marie avec un homme ayant déjà des enfants.

"Le 31 janvier 2024 au matin, le tribunal populaire intermédiaire numéro 5 de Chongqing a suivi l'ordre d'exécution émis par la Cour populaire suprême et a exécuté Zhang Bo et Ye Chengchen", a indiqué mercredi le tribunal dans un communiqué.