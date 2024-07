Des milliers de personnes évacuées face à un vaste incendie en Californie

Les pompiers de Californie luttent jeudi contre un violent incendie, qui a provoqué l'évacuation de plus de 3.500 personnes et se propage de manière très rapide, selon les autorités locales.

L'incendie semble être d'origine criminelle: un suspect a été arrêté jeudi matin et placé en détention provisoire, selon le parquet local.

L'Ouest américain a connu plusieurs vagues de chaleur depuis début juin, et des dizaines de feux brûlent actuellement dans la région.

Voisin de la Californie, l'Oregon lutte notamment contre un mégafeu, le plus grand du pays, qui a ravagé plus de 1.080 km2 de forêt et provoqué des évacuations dans une région rurale de l'Etat. Les flammes font rage et créent des colonnes de fumée, affectant la qualité de l'air jusque dans l'Idaho voisin.