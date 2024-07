Dans le parc canadien de Jasper, une ville touristique en partie détruite par les feux

Aucune victime n'est à déplorer, les 25.000 habitants et touristes présents dans la zone ayant été évacués dans la nuit de lundi à mardi quand le feu a soudain pris de l'ampleur prenant de vitesse les pompiers.

Mais dans la ville, les dégâts sont considérables jeudi, les autorités parlant de 30% à 50% de la ville détruite: "des images bouleversantes" pour le Premier ministre Justin Trudeau qui a fait appel à l'aide étrangère.

"Plus de 400 pompiers d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Mexique et d'Afrique du Sud sont en route vers le Canada pour aider nos équipes à lutter contre les feux de forêt en Alberta", a-t-il déclaré sur X.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on aperçoit des rues de la ville noyées sous les cendres d'où émergent par endroits des carcasses calcinées de voitures et des rangées entières de bâtiments qui ne sont plus qu'un amas de décombres.