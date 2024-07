Les acteurs et doubleurs de jeux vidéo vont faire grève en Californie

Elle intervient après plus d'un an et demi de négociations infructueuses entre le syndicat et plusieurs acteurs majeurs du jeu vidéo, dont Activision, Disney, Electronic Arts et Warner Bros. Games.

"Nous n'accepterons pas une convention collective qui permette aux entreprises d'abuser de l'IA au détriment de nos membres. Trop c'est trop", a dénoncé la présidente du SAG-AFTRA et ex-star de la série "Une Nounou d'enfer", Fran Drescher.

"Lorsque ces entreprises envisageront sérieusement de proposer un accord avec lequel nos membres pourront vivre - et travailler - nous serons là, prêts à négocier."