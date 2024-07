La porte-parole de la Maison Blanche offre de rares confidences sur les dernières semaines

"Lorsque vous faites ce travail, vous croyez à ce que vous faites, vous croyez au leadership de la personne pour laquelle vous travaillez, cette personne étant Joe Biden", a-t-elle expliqué.

Trois semaines et demi se sont écoulées, entre le débat raté entre Joe Biden et Donald Trump le 27 juin, et l'annonce par le président qu'il renonçait finalement à briguer un second mandat.

"Quelques semaines difficiles, mais nous sommes tellement fiers de ce que nous avons pu accomplir. Et maintenant il reste six mois" de présidence Biden, a ajouté Karine Jean-Pierre.